Туреччина постачає Україні касетні боєприпаси - Foreign Policy [ Редагувати ]
Наприкінці 2022 року Туреччина почала надсилати в Україну касетні артилерійські боєприпаси. Про це повідомляє Foreign Policy з посиланням на американських та європейських чиновників.
За інформацією видання, йдеться про удосконалені конвенційні боєприпаси подвійного призначення (Dual-Purpose Improved Conventional Munitions, DPICM).
Їхнє використання може дозволити українським військовим ефективніше використовувати артилерійські гармати, які надаються країнами Заходу, оскільки кожен такий снаряд смертоносніший за осколково-фугасні боєприпаси, запаси яких в українських союзників починають закінчуватися.
Foreign Policy пише, що Анкара впродовж кількох місяців намагалася приховати передачу касетних боєприпасів Україні. Однак після того, як США відмовилися постачати Києву цю зброю, Туреччина стала єдиним місцем, де Україна могла її отримати.
Це просто показує, що Туреччина, незважаючи на її зближення з росією у деяких аспектах, все ж таки стала справді важливим союзником України у військовому плані.
Турецьке посольство у Вашингтоні та міністерство оборони України не відповіли на прохання Foreign Policy прокоментувати дані про постачання касетних боєприпасів.
Касетні боєприпаси розриваються у повітрі та розкидають десятки чи сотні розривних дрібніших бомб. Боєприпаси, які не розірвалися, часто спрацьовують, коли їх переміщають або чіпають. Через це їхнє використання призводить до великих жертв серед мирного населення.
За даними міжнародної коаліції Cluster Munition Coalition, у 2022 році Україна стала єдиною країною у світі, де застосовуються касетні боєприпаси. Згідно з щорічним звітом групи, російська армія сотні разів використала цю зброю щонайменше у десяти з 24 регіонів України. Внаслідок цих обстрілів загинули щонайменше 215 мирних жителів, ще 474 отримали поранення.
Касетні боєприпаси заборонено використовувати відповідно до Ословської конвенції, ухваленої у серпні 2010 року. Україна, Туреччина, США та росія до неї не приєдналися.
Водночас американські закони забороняють експорт касетних боєприпасів через високу частку снарядів, які не розриваються та багато років можуть становити небезпеку для мирного населення.
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