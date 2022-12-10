У Байдена не розглядають український запит на касетні бомби - Politico [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Адміністрація президента США Джо Байдена стурбована запитом України на постачання касетних боєприпасів, які заборонені у понад 100 країнах світу.
Зокрема, цю позицію підтвердив офіційний представник Білого дому Джон Кірбі.
"Згідно з нашою власною політикою, у нас є побоювання з приводу використання таких боєприпасів", - зазначив він, відмовившись офіційно підтвердити будь-який конкретний запит з Києва.
При цьому, за даними джерел Politico, запит на касетні боєприпаси - один з багатьох, який адміністрація Байдена на даний момент активно не розглядає.
"Це не "ні", але це не те, що обговорюється просто зараз", - додав співрозмовник.
Касетні боєприпаси зазвичай складаються з контейнера, що розкривається у повітрі, розкидаючи велику кількість розривних "бомб". Спочатку вони призначалися для ураження військових цілей на великій території, але були заборонені через велику небезпеку для мирних жителів.
Попри те, що США не підписалися під міжнародною забороною, американська сторона не поспішає виконувати запит України. Раніше Конгрес обмежив повноваження Білого дому щодо передачі касетних боєприпасів. Президент або держсекретар можуть обійти обмеження, але мають дотримуватися високих стандартів.
За даними Politico, на сьогодні США не вважають, що ці озброєння необхідні Україні на полі бою.
по темі
Російські війська змінили свою тактику у боях за Бахмут на Донбасі, який є ключовою мішенню ворога
Російська федерація останнім часом нарощує та модернізує свій арсенал ядерного озброєння
США збираються надати Україні новий пакет військової допомоги на 275 млн доларів
США засудили "порожні погрози" президента рф володимира путіна про ядерну зброю після того, як він у своєму виступі заявив про нові ризики атомної війни
Комітет Сенату США ухвалив резолюцію про визнання дій рф в Україні геноцидом. Вона, зокрема, закликає США та їхніх союзників щодо НАТО та ЄС підтримати уряд України