Адміністрація президента США Джо Байдена стурбована запитом України на постачання касетних боєприпасів, які заборонені у понад 100 країнах світу.

Зокрема, цю позицію підтвердив офіційний представник Білого дому Джон Кірбі.

"Згідно з нашою власною політикою, у нас є побоювання з приводу використання таких боєприпасів", - зазначив він, відмовившись офіційно підтвердити будь-який конкретний запит з Києва.

При цьому, за даними джерел Politico, запит на касетні боєприпаси - один з багатьох, який адміністрація Байдена на даний момент активно не розглядає.

"Це не "ні", але це не те, що обговорюється просто зараз", - додав співрозмовник.

Касетні боєприпаси зазвичай складаються з контейнера, що розкривається у повітрі, розкидаючи велику кількість розривних "бомб". Спочатку вони призначалися для ураження військових цілей на великій території, але були заборонені через велику небезпеку для мирних жителів.

Попри те, що США не підписалися під міжнародною забороною, американська сторона не поспішає виконувати запит України. Раніше Конгрес обмежив повноваження Білого дому щодо передачі касетних боєприпасів. Президент або держсекретар можуть обійти обмеження, але мають дотримуватися високих стандартів.

За даними Politico, на сьогодні США не вважають, що ці озброєння необхідні Україні на полі бою.