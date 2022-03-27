В Днепропетровской области россия применила запрещенные кассетные боеприпасы [ Редактировать ]
Россия применила запрещенные кассетные боеприпасы при обстреле населенного пункта Криворожского района Днепропетровской области.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
По данным следствия, 27 марта вооруженные силы россии, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, произвели запрещенный реактивный артиллерийский обстрел системой залпового огня "Торнадо-С" одного из населенных пунктов Криворожского района Днепропетровской области. Ракета была оснащена запретными кассетными боеприпасами.
Сообщается, что по данному факту открыто уголовное производство.
по теме
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что разрешил защитникам Мариуполя покинуть город
Российские оккупационные войска все чаще используют старые и некондиционные боеприпасы
Бойцы оперативного командования "Север" уничтожили колонну оккупантов и захватили два вражеских грузовика "Урал" модели "Торнадо-У"
После разгрома силами ВСУ оккупантов в Тростянке застрелился командир 13 танкового полка
Папа Римский Франциск призвал политических лидеров остановить войну на Украине, пока она не уничтожила человечество