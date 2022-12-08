В останні кілька місяців українська влада попросила адміністрацію США надати касетні боєприпаси. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на американських та українських чиновників.

За даними телеканалу, адміністрація Джо Байдена розглядає постачання касетних боєприпасів на Україну як крайній захід, коли обсяги зброї для постачання стануть максимально низькими.

Високопосадовці адміністрації США вивчали цей запит впродовж кількох місяців. Однак не ухвалили жодного рішення через законодавчі обмеження, які Конгрес наклав на постачання касетних боєприпасів іншим країнам.

За даними CNN, касетні боєприпаси можуть надати українським збройним силам перевагу в артилерії. Крім того, вони могли б знизити потреби України в інших боєприпасах для артилерійських та ракетних систем.

Касетні боєприпаси розриваються у повітрі та розкидають десятки чи сотні розривних дрібніших бомб. Боєприпаси, які не розірвалися, часто спрацьовують, коли їх переміщають або чіпають. Через це їхнє використання призводить до великих жертв серед мирного населення.

Касетні боєприпаси заборонено використовувати відповідно до Ословської конвенції, ухваленої у серпні 2010 року.