У Миколаєві здетонував касетний снаряд на території приватного будинку [ Редагувати ]
У Миколаєві ворожий касетний снаряд вибухнув на території приватного будинку. Про це повідомляє начальник Нацполіції в Миколаївській області Сергій Шайхет в Telegram.
Внаслідок інциденту постраждала жінка.
Снаряд здетонував 28 грудня в Інгульському районі Миколаєва. Внаслідок вибуху постраждала 52-річна місцева жителька.
За даними поліції, ворожий снаряд тривалий час знаходився у купі сміття на приватному подвір'ї. Жінка після прибирання на території вирішила підпалити сміття. Саме у цей час снаряд і здетонував. Постраждала отримала поранення ніг, загинула домашня собака.
Якщо ви виявили підозрілі предмети або снаряди, що залишилися після обстрілів військовими рф, ні в якому разі не торкайтеся їх, а терміново телефонуйте на спецлінію 102.
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