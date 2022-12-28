У Миколаєві ворожий касетний снаряд вибухнув на території приватного будинку. Про це повідомляє начальник Нацполіції в Миколаївській області Сергій Шайхет в Telegram.

Внаслідок інциденту постраждала жінка.

Снаряд здетонував 28 грудня в Інгульському районі Миколаєва. Внаслідок вибуху постраждала 52-річна місцева жителька.

За даними поліції, ворожий снаряд тривалий час знаходився у купі сміття на приватному подвір'ї. Жінка після прибирання на території вирішила підпалити сміття. Саме у цей час снаряд і здетонував. Постраждала отримала поранення ніг, загинула домашня собака.