Смерть у ПТУ Макіївки: окупанти приховують правду від родичів [ Редагувати ]
Військове командування росії відмовляється розкривати правдиву кількість убитих солдатів рф у Макіївці. Про це повідомляє "русская служба BBC".
При цьому родичам окупантів "закривають роти". Багато родичів загиблих у Макіївці росіян відмовляються розмовляти з представниками ЗМІ.
Ніхто нічого не розповість. Всім закривають роти. Всі хлопці в один голос говорять матерям, щоб не вірили тому, що говорять по ТБ. Я думаю, все тут зрозуміло і без особливого розуму. Шкода хлопців, які віддали життя за просто так. Матері страждають.
При цьому ті люди, які погодилися розмовляти, розповіли, що точна кількість жертв серед військових у Макіївці залишається невідомою. Один із співрозмовників видання наголосив, що дані про 89 загиблих, які наводить Міноборони рф, не відповідають дійсності.
Якщо посудити логічно, то їх там було 500-600 людей, 4 ракети туди потрапили, будівля знесла під фундамент, явно що не 89 людей загинуло, а від 200.
У той же час родичі загиблих відмовляються вірити у версію про те, що удару по ПТУ було завдано через нібито "активне користування мобільними телефонами".
Правда в тому, що вони всі російські сімки викинули ще в Ростові, поки їх везли до Макіївки, а потім їхній командир водив у спеціальне місце, де вони купували українські сімки. Зв'язувався він з нами по Telegram.
Також "русская служба ВВС" зазначає, що російські правоохоронці зараз "активно працюють з телефонами загиблих", щоб створити докази для версії російського Міноборони.
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