Росія найближчими місяцями йтиме ва-банк, оскільки розтягувати війну на довго кремлю вже не дозволяють внутрішні проблеми в країні. На цей час в кремлі вже "готуються до певних подій", хочуть відзвітувати про хоча б якісь успіхи за рік війни.

Про це повідомляє секретар РНБО Олексій Данілов.

"Два-три місяці для нас будуть складними та вирішальними. Мається на увазі, що Росія має йти вже у ва-банк. Вона теж без кінця не може тягнути війну, там непроста ситуація і накопичуються проблеми в Росії", - сказав він.

При цьому, за словами Данілова, у кремлі вже "готуються до певних подій", оскільки "люблять дати".

"24 лютого буде один із періодів, коли їм би хотілося відзвітувати перед своїм суспільством про досягнення будь-яких успіхів", - припустив він.