Данілов розповів, чого чекати на річницю війни [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Росія найближчими місяцями йтиме ва-банк, оскільки розтягувати війну на довго кремлю вже не дозволяють внутрішні проблеми в країні. На цей час в кремлі вже "готуються до певних подій", хочуть відзвітувати про хоча б якісь успіхи за рік війни.
Про це повідомляє секретар РНБО Олексій Данілов.
"Два-три місяці для нас будуть складними та вирішальними. Мається на увазі, що Росія має йти вже у ва-банк. Вона теж без кінця не може тягнути війну, там непроста ситуація і накопичуються проблеми в Росії", - сказав він.
При цьому, за словами Данілова, у кремлі вже "готуються до певних подій", оскільки "люблять дати".
"24 лютого буде один із періодів, коли їм би хотілося відзвітувати перед своїм суспільством про досягнення будь-яких успіхів", - припустив він.
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