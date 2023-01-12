Передача Україні менше ніж 50 танків Challenger 2 не допоможе Києву змінити ситуацію на свою користь у ході відбиття російської агресії.

Так колишній глава британського Генштабу генерал Річард Даннат в інтерв'ю Sky News прокоментував інформацію британських ЗМІ, зокрема The Telegraph, про те, що Лондон планує направити Києву 12 одиниць Challenger 2.

Мені здається, 12 (танків - ред.) матиме суто символічне значення, і я запропонував би відправити 25, 30 або навіть цілих 50, це може принести реальну користь.

Напередодні, 11 січня, Financial Times наводила слова британського прем'єра Ріші Сунака, який повідомляв про рішення Лондона направити Києву Challenger 2. Представник британського уряду повідомляв Politico, що українська сторона просила 300 танків. У разі реалізації цих поставок Сполучене Королівство стане першою країною, яка направить Україні важкі танки західного виробництва.

Challenger 2 - основний бойовий танк сухопутних військ Великої Британії, який вперше надійшов на озброєння британської армії в 1994 році. Танк потужністю 1200 кінських сил оснащений 120-мм нарізною гарматою L30A1 та двома кулеметами калібру 7,62.

Слабкі сторони танку - висока вага і висока ціна, понад 4 млн фунтів стерлінгів. Виробництво танків Challenger 2 припинилось в 2009 році, компанія Wickers Defence Systems встигла випустити 400 машин.

Танк Challenger 2

Нагадаємо, вчора про плани надіслати Україні роту танків Leopard (14 одиниць) оголосила Польща.