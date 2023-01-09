Велика Британія може поставити Україні 10 танків Challenger 2, але остаточне рішення ще не ухвалено. Про це повідомив телеканал SkyNews з посиланням на західне джерело, знайоме з обставинами переговорів.

За інформацією телеканалу, дискусія про постачання танків Україні для відбиття російської агресії триває в уряді Сполученого Королівства вже кілька тижнів. На думку українського джерела SkyNews, постачання британських танків може переконати західних союзників наслідувати приклад Лондона.

Challenger 2 - основний бойовий танк сухопутних військ Великої Британії, який вперше надійшов на озброєння британської армії в 1994 році. Танк потужністю 1200 кінський сил оснащений 120-мм нарізною гарматою L30A1 та двома кулеметами калібру 7,62.

Слабкі сторони танку - висока вага і висока ціна, понад 4 млн фунтів стерлінгів. Виробництво танків Challenger 2 припинилось в 2009 році, компанія Wickers Defence Systems встигла випустити 400 машин.

Якщо Лондон ухвалить відповідне рішення, Британія стане першою країною, яка поставить Збройним силам України важкі танки західного виробництва, зазначає SkyNews.

Танк Challenger 2

Офіційний Київ не раз запитував поставки німецьких танків Leopard і американських Abrams, але отримував відмову.

8 січня постачання в Україну Leopard підтримали віцепрезиденти Бундестагу Катрін Герінг-Еккардт (партія "Зелені") та Вольфганг Кубицький (партія ВДП). Міністр економіки країни Роберт Хабек не виключав постачання Leopard. Постачання танків цього типу обговорювали в Польщі. Однак у канцелярії президента країни заявили, що можуть передати лише "символічну" кількість Leopard.

За інформацією The Washington Post, у США виключають відправку бойових танків Abrams Україні через те, що вони надто важкі (55 тонн) і оснащені турбінним двигуном, який споживає багато паливо.

4 січня президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському, що Франція передасть українській армії легкі танки AMX-10RC.