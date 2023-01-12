Рада скасувала спрощену систему оподаткування для грального бізнесу [ Редагувати ]
Верховна Рада на пленарному засіданні 12 січня ухвалила в цілому законопроєкт №8079 щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування. Про це повідомив його народний депутат Ярослав Железняк.
Законопроєкт підтримали 303 парламентарів.
У фінальній редакції він вступає в силу одразу і з наступного дня весь гральний бізнес перейти на повну ставку оподаткування. Так що, хлопці з ОП, не затягуйте підписання. Кожен день це гроші у Бюджет.
Як зазначено у пояснювальній записці до закону, його метою є "скасування необґрунтованих пільг для суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора".
У середині квітня 2022 року депутати підтримали правку, яка дозволила гральному бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування, сплачуючи лише 2% єдиного податку. Водночас Україна зобов'язалася перед МВФ скасувати 2% податок з 1 липня 2023 року.
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