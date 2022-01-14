Податкові антирекорди. Гральний бізнес приніс українському бюджету лише... 127 гривень і три копійки податків. І це за 9 місяців легальної роботи. Про це повідомляє Держказначейство.

На продажу ліцензій державі вдалося заробити значно більше - півтора мільярда гривень. Хоча і ця цифра вп'ятеро менша, ніж планував уряд. Нагадаю, гральний бізнес в Україні легалізували 2020-го. Метою було залучення додаткових коштів у бюджет. Очікували поповнити його майже на 7 із половиною мільярдів.