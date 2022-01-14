Гральний бізнес приніс українському бюджету 127 гривень [ Редактировать ]
Податкові антирекорди. Гральний бізнес приніс українському бюджету лише... 127 гривень і три копійки податків. І це за 9 місяців легальної роботи. Про це повідомляє Держказначейство.
На продажу ліцензій державі вдалося заробити значно більше - півтора мільярда гривень. Хоча і ця цифра вп'ятеро менша, ніж планував уряд. Нагадаю, гральний бізнес в Україні легалізували 2020-го. Метою було залучення додаткових коштів у бюджет. Очікували поповнити його майже на 7 із половиною мільярдів.
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