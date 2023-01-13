У США анонсували нові санкції проти росії [ Редагувати ]
Координатор Держдепартаменту з санкцій, посол Джеймс О'Брайєн заявив, що найближчими тижнями проти росії будуть введені нові санкції, які позначаться на обороноздатності та фінансових можливостях країни-агресора. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.
Представник Держдепу зустрівся у відеоформаті із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.
Посол Джеймс О'Браєн наголосив, що робоча група в Державному департаменті США, яка налічує близько 30 членів, детально вивчає всі матеріали, передані українським урядом та групою Єрмака-Макфола. За його словами, зараз завершується робота з низки важливих напрямків, і найближчими тижнями очікується оголошення нових санкцій.
Що стосується визначення пріоритетних сфер, в яких насамперед запроваджуватимуться економічні обмеження, то, за словами радника Держдепартаменту, орієнтиром буде ефект від санкцій. Заявлено, що вони повинні вдарити по можливості росії на полі бою і "зачепити" москву у фінансовому плані.
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