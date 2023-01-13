Російське міноборони знову перетасувало генералів. Військами, що ведуть війну в Україні, керуватиме Валерій Герасимов. Попередній очільник генерал Армагеддон-Суровікін, на якого робили ставку так звані кремлівські яструби та z-патріоти, понижений до заступника.

Чому москва вкотре міняє відповідальних за війну? Чого українцям чекати від таких ротацій? Та чи лишилися в старій колоді козирі? Зʼясовувала Ольга Жидецька.

Голова генштабу російських збройних сил відтепер командує військами в Україні. І це вже друга публічна перестановка на цій посаді за три місяці. У жовтні армію окупантів очолив Сергій Суровікін, на прізвиська генерал Армагеддон та мʼясник Алеппо. За своє недовге командування він устиг відступити з Херсону. Однак, схоже, це не вплинуло на його популярність серед Зет-блогерів.

Суровікін, як на мене, не так генерал "Армагеддон", як "Швидка допомога". У верхах його не люблять за характер і прямолінійність, вимушено залучають, коли вже край. Так було в Сирії, так зараз в Україні.

При цьому деякі пропагандистські-оглядачі вважають це не пониженням Суровікіна на посаді, а впорядкуванням командної ієрархії. А серед заслуг, які йому приписують - стабілізація фронту та руйнування українських енергообʼєктів. У рідкісному останнім часом публічному виступі у грудні Герасимов це прокоментував так.

Валерій Герасимов, керівник генштабу збройних сил росії:

Обстановка на линии фронта стабилизирована, основные усилия наши сосредоточены на освобождении територии донецкой народной республики, кроме того, продолжается нанесение огневого поражения по критически важным объектам транспортной и енергетической инфраструктуры в глубине територии Украины.

Можливо, це означатиме продовження такої тактики і за тепер уже командування Герасимова. Та оглядачі насамперед звертають увагу на інше. Наприклад, у Пентагоні припускають - кремль міняє командування не від хорошого життя.

Прессекретар Міністерства оборони США, генерал Патрік Райдер:

Ми стежитимемо за цим. Я не говоритиму про те, як це може вплинути на події на полі бою в Україні, окрім того, що це ймовірно відображає деякі системні виклики, з якими російська армія зіткнулася з початку цього вторгнення.

Такої ж думки й українські експерти. Вони вважають, що кадрова рокировка - результата протиборства груп впливу у кремлі між осередком очільника Радбезу Патрушева та керманича ФСБ Бортникова, до яких примкнув Пригожин, та угрупованням Шойгу..

Петро Черник, військовий експерт:

Оте, що зараз відбувається, є ніщо інше, як перегрупуваня сил і, на мій погляд, зараз буде найактивніша і найжорсткіша фаза протиборства і в ній однозначно будуть летальні випадки. Те, що перепризначили Герасимова, це безпрецедентне явище. Це усе рівно, що директора заводу - навіть дуже успішного - призначили би на найважливіший цех. Це означає, що модель - та, яка є воєнного уладу в російській федерації - терпить катастрофу.

Олег Саакян, політолог:

Конфлікт між пригожинцями і міністерством оборони дійшов публічної площини. І очевино, що зараз вже після того, як по Соледару все затягується і не вдається, Бахмут так і не вдалося взяти росії в ті терміни, в які це логічно мало відбутися - до нового року, то зараз домінує і бере реванш група Шойгу. Відповідно на позиції повертається Герасимов.

Та чи це знак довіри путіна до невдах з Міноборони, чи навпаки - намагання скинути всю відповідальність за провали на керманича Генштабу? І чому, попри усю критику, яка лилася останнім часом на керівництво російської армії, винних у її нещастях там не карають публічно ?

Олег Саакян, політолог:

Когось покарати, когось зняти зараз - це фактично запустити процеси зняття самого путіна. Тому що тоді меч домоклов по комусь пройдеться, гільйотіна, яка впаде, вона фактично показує, що будь-кого можна пустити в расход. Путін буде до останнього триматися за ці карти в колоді, і перетасовувати їх, а вони будуть набирати свої власні і персональні ресурси, для того, щоби змагатися один з одним.

Про Герасимова експерти говорять - зрозумілий, діє у своєму фарватері, стояв у витоків так званої спецоперації, що задумувалася як бліц-криг. При цьому натепер ресурси російської армії суттєво зменшилися і це впливає на можливості оновленого командування.

Петро Черник, військовий експерт:

А чого іще від них чекати? Немає нічого такого, що би на цю хвилину або не воювало в Україні, або не воює зараз. Придумати щось геніальне вони не можуть, з простих міркувань. Для цього потрібні колосальні матеріальні ресурси. Вони вичерпуються.

Та це не означає, що війна близька до закінчення. Однак кадрова лихоманка в російському війську вносить додатковий елемент хаосу. Тож завдання українського командування - максимально цим скористатися.