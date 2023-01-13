Нема військового квитка - нема роботи. Працевлаштуватися військовозобовʼязані зможуть лише після того, як стануть на військовий облік. В Україні запрацювали нові норми. Буде і новий єдиний реєстр, і побудинкові перевірки, і взяття на облік жінок і тих, хто виїхав за кордон. Зміни чекають і тих, хто може отримати відстрочку від мобілізації.

То хто має право на бронь? Жінкам яких професій треба обовʼязково ставати на облік? Та як і хто за кордоном шукатиме ухилянтів? В обліково-мобілізаційних нюансах робиралася Анна Каменєва.

Жінкам приготуватись! Але не всім. Кабмін оновив порядок постановки на військовий облік. Утім вимога обов'язково прийти до військкомату - є лише до медикинь та фармацевток. Це по суті було і в попередній редакції постанови.

Олександр Золотухін, юрист у питаннях армії та проходження військової служби:

Не те, що лікарі, але й медсестри стояли на військовому обліку. Вони були військовозобов'язаними, але разом з тим на них не покладали жодних обов'язків наприклад там про проходження військових зборів як чоловіків, по інших заходах медичної перевірки, огляди і так далі. В даному випадку їх фактично прирівнюють до чоловіків військовозобов'язаних. Тобто можуть в подальшому і мобілізувати. Утім навіть ця норма діятиме не одразу.

Ганна Маляр, заступник міністра оборони України:

До 26-го року навіть та єдина спеціальність – медична, яка може підглягати мобілізації, до 26-го року не має обовʼязкової поставки на облік. Всі інші професії - це тільки в добровільному порядку. І на сьогдоні ті жінки, які перебувають на передньому краю, це близько 5 тисяч жінок, вони всі там знаходяться за їхньою згодою.

Списки жінок медичних професій до військкоматів подаватиме навчальний заклад - за 2 місяці до випуску. Студенткам видаватимуть тимчасове посвідчення військозобов'язаної, яке діятиме 30 днів. Упродовж тижня після отримання цього документу, жінки мають з'явитися до центрів комплектування - пройти медогляд. І лише після визначення придатності - їх ставлять або не ставлять на облік. Якщо жінка не працює, але має диплом, звертається до військомату сама, якщо працює - роботодавець.

Ростислав Кравець, адвокат:

Роботодавці повинні подати в першу чергу - це аптеки, відповідні фармацевтичні компанії, подати відповідний перелік цих жінок, які в них працюють, мають відповідну освіту. Лікарні, ну лікарні і так вони дають. Навіть стоматологічний кабінет, якщо вони мають відповідні медичні ліцензії, медичну освіту, то відповідальність на роботодавцю.

Окрім правил обліку жінок, є ще кілька новацій. Буде створено електронний Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів. А дані про місце проживання до військкомату в майбутньому можна буде передавати через ДІЮ. Поки цей функціонал ще не працює. На облік братимуть - від 16 років. Але є нюанс - до кінця поточного року підлітку має виповнитися 17.

Ще одна новація - на роботу візьмуть лише з військовим квитком. Ця норма діяла і дотепер. Утім за новим порядком, працедавець має звірити дані.

Олександр Золотухін, юрист у питаннях армії та проходження військової служби:

Якщо наприклад особа приїхала зі Львова до Києва працювати, зареєстрована у Львові, але фактично проживаю в Києві, оскільки роботодавець і робота знаходиться в Києві, але не стоїть на військовому обліку в Києві, в даному випадку роботодавець має повідомити центр комплектування про такий випадок і відповідно сприяти, тому щоб його працівник став на військовий облік.

Нові правила дозволяють раз на рік навідуватися додому до військовозобовʼязаних. Для звіряння даних. Вестимуть військовий облік і за кордоном. Дипломатичні відомства будуть сприяти поверненню військовозобовʼязаних в Україну під час мобілізації. Утім, що саме це означає - у документі не розписано.

Олександр Золотухін, юрист у питаннях армії та проходження військової служби:

Що в даному випадку має робити консул чи він має просто розмовляти з цими людьми, чи він має брати від них якісь розписки, чи він має їх доставляти до України. Знову ж таки будь-які його дії в межах цього сприяння можна бути визнавати незаконному оскільки порядком непередбачені, які саме дії він має вжити, а слово сприяння - це просто узагальнююче слово, яке не несе жодного нормативно-правового змісту.

Повістки через ДІЮ не приходитимуть. Не мають юридичної сили виклики через СМС, телефонні дзвінки чи через родичів. Утім оповіщення можуть вручати в громадських місцях. За неявку до військоммату - штраф. Від майже 3,5 до 5 тисяч гривень (3400-5100грн).

Повістка - не дорівнює мобілізація. Частіше за все викликають для уточнення даних. Сама ж загальна мобілізація, яка триває в Україні із 24 лютого, проходить у спокійному режимі. Так говорять в Міноборони. Тобто потреби в масштабному масовому призову всіх і вся - поки немає.

Іван Ступак, військовий експерт:

Яка буде необхідність у певних спеціалістів тих і будуть брати. Наприклад артилеристи гранатометники. Тобто все визначає ситуація на фронті. Якщо наше командування буде бачити, що нам не вистачає цих людей є і будуть їх добирати. Тобто ще раз це не повальна, що треба набирати будь-якою ціною певну кількість людей не знаю - мільйон, 2 мільйони. В цьому і полягають європейські стандарти натівські. Не кількістю, а якістю.

Та і тих, кого мобілізують, спочатку вчать. Не менше місяця.

Іван Ступак, військовий експерт:

Немає необхідності одразу там, знаєте, біля метро, забрали і одразу вивезли Бахмут. Всі розуміють, що це одразу людина помирає і толку від її смерті жодної. Є наприклад зараз необхідність в людях, які можуть керувати важкою технікою, зараз вже піде важка техніка, треба їх підготувати перед готувати. Тобто це зараз буде акцент.

Є і такі українці, які мають право на відстрочення від армії. І наприкінці минулого року перелік розширили. Тож бронь можуть отримати працівники державних і місцевих органів влади, а також підприємств та установ, які виконують мобілізаційне завдання, виробляють товари чи надають послуги, необхідні для потреб ЗСУ, або є критично важливими для економіки та зебезпечення життєдіяльності населення. Заброньованих може бути не більше 40% штату. І така відстрочка діє - півроку. З можливістю пролонгації - ще на 6 місяців.