Суркіса та Шуфрича виключили з Національного олімпійського комітету [ Редагувати ]
Народні депутати забороненої в Україні партії "ОПЗЖ" Григорій Суркіс і Нестор Шуфрич виключені зі складу Національного олімпійського комітету України. Відповідне рішення ухвалили на генасамблеї НОК України.
На засіданні 13 січня НОК прийняв відставки членів НОК Григорія Суркіса, Нестора Шуфрича, Андрія Кожем'якіна, Жана Беленюка, Георгія Зубка, Євгена Проніна та ексфутболіста та тренера збірної України Андрія Шевченка.
У листопаді 2022 року у НОК України відбулися вибори нового керівника організації. Ним став Вадим Гутцайт - міністр молоді та спорту України. НОК України вперше з 2005 року змінив керівника, 17 років цю посаду обіймав Сергій Бубка.
Першим віцепрезидентом організації став державний секретар Мінмолодьспорту Олексій Перевезенцев. Віцепрезидентами - президент Олімпійської академії України Марія Булатова, заступник керівника Офісу президента України, президент Федерації бадмінтону України Олексій Дніпров та посол UNITED24, ексфутболіст Андрій Шевченко.
Шевченко оголосив про вихід зі складу НОК наступного дня після обрання за підсумками виборів. Він заявив, що не може залишитися у складі НОК "при такому складі", але не уточнив, ким саме незадоволений.
Ми платимо за свою свободу безмежно високу ціну життям найкращих українців. Маємо бути гідними них.
У НОК тоді заявили, що Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич теж написали заяви про вихід з організації.
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