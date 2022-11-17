Новим президентом Національного олімпійськеого комітету став міністр спорту Вадим Гутцайт [ Редагувати ]
Новим президентом Національного олімпійського комітету України став міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт. Про це повідомляє прес-служба НОКу.
Результати голосування, яке відбулось під час 37-ї Генеральної асамблеї НОК України: Вадим Гутцайт набрав 83,6% голосів, Жан Беленюк - 14,97%, Ігор Малинський - 1,36%. Вітаємо Вадима Марковича з обранням на посаду!
На ХХХVII звітно-виборній асамблеї НОК кандидатуру Гутцайта підтримали 123 делегати, Жана Беленюка - 22, Ігоря Малинського - 2. Олена Білосюк свою кандидатуру зняла.
Вадим Гутцайт - олімпійський чемпіон з фехтування на Іграх 1992 року в Барселоні, тренер і президент федерації фехтування України.
З 2018 року він був директор Департаменту молоді та спорту Київської міської державної адміністрації, а з 4 березня 2020 року очолив Міністерство молоді та спорту України.
Останні 17 років президентом НОК України був Сергій Бубка, який не висував свою кандидатуру у 2022 році.
по темі
Сергій Бубка збирається залишити посаду президента Національного олімпійського комітету України, повідомляють ЗМІ. За інформацією джерела, на посаду президента організації претендуватимуть Вадим Гутцайт та Жан Беленюк
Міжнародний паралімпійський комітет на позачерговій генеральній асамблеї у Берліні призупинив членство Паралімпійського комітету Росії в організації. Також призупинили членство Білорусі
Російська влада не буде вести публічних переговорів з Україною, оскільки "публічних переговорів не буває". Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков. За словами Пєскова, це свідчить про те, що українська сторона не хоче жодних переговорів, тому "спецоперація триватиме, доки не будуть досягнуті її цілі". Які саме - він не уточнив
Верховна Рада закликає виключити росію з G20. Сьогодні була прийнята відповідна постанова. За - 310. Після анексії Криму і початку війни на Донбасі росію виключили з G8, вже давно пора виганяти її і з G20
Уряд Індонезії на дні "двадцятки" розпорядився перейти на електричні авто. Тож всередину зони, де проводиться саміт, можуть потрапити лише автобуси та машини з електродвигунами.