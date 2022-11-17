Новим президентом Національного олімпійського комітету України став міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт. Про це повідомляє прес-служба НОКу.

Результати голосування, яке відбулось під час 37-ї Генеральної асамблеї НОК України: Вадим Гутцайт набрав 83,6% голосів, Жан Беленюк - 14,97%, Ігор Малинський - 1,36%. Вітаємо Вадима Марковича з обранням на посаду!

На ХХХVII звітно-виборній асамблеї НОК кандидатуру Гутцайта підтримали 123 делегати, Жана Беленюка - 22, Ігоря Малинського - 2. Олена Білосюк свою кандидатуру зняла.

Вадим Гутцайт - олімпійський чемпіон з фехтування на Іграх 1992 року в Барселоні, тренер і президент федерації фехтування України.

З 2018 року він був директор Департаменту молоді та спорту Київської міської державної адміністрації, а з 4 березня 2020 року очолив Міністерство молоді та спорту України.

Останні 17 років президентом НОК України був Сергій Бубка, який не висував свою кандидатуру у 2022 році.