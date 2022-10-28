Сергій Бубка залишить посаду президента Національного олімпійського комітету України - ЗМІ [ Редагувати ]
Олімпійський чемпіон 1988 року у складі збірної СРСР і чинний президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Сергій Бубка не висуватиме свою кандидатуру на посаду голови організації на наступних виборах. Про це повідомляє Sport.ua.
За інформацією джерела, на пост президента НОК України претендуватимуть чинний міністр молоді та спорту та олімпійський чемпіон 1992 року з фехтування Вадим Гутцайт, а також народний депутат від "Слуги народу" та переможець Олімпіади-2020 у Токіо, борець греко-римського стилю Жан Беленюк.
Вибори нового президента НОК України відбудуться 17 листопада. Повідомляється, що сам Бубка на звітно-виборчій конференції начебто підтримуватиме Гутцайта.
Сергію Бубці 58 років, він обіймає посаду президента НОК України з 2005 року, є членом Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та першим віце-президентом Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (World Athletics).
Сергій Бубка - переможець змагань зі стрибків із жердиною Олімпіади у Сеулі 1988 року. Також на його рахунку шість золотих медалей чемпіонатів світу на відкритому повітрі та чотири перемоги на світових першостях у приміщенні. Він став першою людиною, яка стрибнула вище шести метрів.
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