У ЗСУ спростували заяву міноборони рф про захоплення Соледара [ Редагувати ]
У Соледарі на Донеччині точаться запеклі бої, а Збройні Сили України тримають оборону проти російських загарбників. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий.
За його словами, у Соледарі українські воїни захисники відбивають атаки штурмовиків з ПВК "Вагнера" та інших спецпідрозділів російської армії.
Ворог намагається спеціально розганяти фейки про ситуацію у місті, щоб посіяти зневіру серед українських громадян. Українські військові тримаються.
Йде позиційна війна, тактичний малюнок змінюється в той чи інший бік. Не треба сприймати якісь маневри, як велику поразку.
Ситуація на контролі командування. Командування робить все, щоб налагодити логістику, постачати боєкомплект та засоби обігріву. Росіянам же вкрай необхідна хоч якась перемога на фронті.
9 січня 2023 року в Міноборони України повідомили, що росіяни перекинули вагнерівців до Соледара та розпочали штурм міста. Ворог намагається оточити та розгромити угруповання ЗСУ у місті з півночі та півдня - з боку Бахмута.
12 січня президент Зеленський запевнив, що підрозділи в Бахмуті та Соледарі забезпечуватимуться боєприпасами "і всім необхідним оперативно та безперебійно".
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