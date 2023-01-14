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У суботу, 14 січня, сили під час повітряної тривоги у Києві, у Голосіївському районі, впали уламки.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"У Голосіївському районі столиці на нежитлову територію впали уламки ракети", - написав міський голова.
За його словами, постраждалих немає.
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