Європейський єврейський конгрес вимагає від лаврова вибачитися за слова про вирішення "російського питання" [ Редагувати ]
Президент Європейського єврейського конгресу Аріель Музікант закликав главу МЗС росії сергія лаврова вибачитися та відкликати слова про прагнення США вирішити "російське питання". У Конгресі назвали заяву лаврова спотворенням пам'яті про Голокост.
Ми шоковані і вражені цим ганебним порівнянням, проведеним міністром Лавровим між діями коаліції демократичних країн та гітлерівським переслідуванням з вбивством шести мільйонів євреїв під час Голокосту...
Це спотворення пам'яті про Голокост на самому базовому рівні, і ми закликаємо лаврова недвозначно вибачитися та відкликати ці коментарі.
18 січня сергій лавров заявив, що США організували коаліцію з країн Європи для ведення війни з росією через Україну. За словами лаврова, так США хочуть вирішити "російське питання".
Російський дипломат також порівняв дії американської влади з діями Адольфа Гітлера щодо збирання коаліції для "остаточного вирішення єврейського питання".
Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Гитлер мобилизовал и захватил, поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, сейчас США сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО да и не только, из членов ЕС и через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же задачей - окончательного решения "российского вопроса".
Через ці слова в МЗС Канади викликали російського посла. У Білому домі цю заяву назвали образливою.
У травні лавров заявив, що єврейське походження президента України Володимира Зеленського не означає, що в Україні немає нацистів. Він також стверджував, що Адольф Гітлер мав єврейську кров. Після посла рф викликали до МЗС Ізраїлю для роз'яснень.
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