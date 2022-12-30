Колишній головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт, який після початку повномасштабної війни проти України залишив рф через тиск російської влади, закликав євреїв їхати з росії. Про це він заявив в інтерв'ю The Guardian.

Якщо подивитися на російську історію, то можна побачити, що кожного разу, коли політична система країни опинялася в небезпеці, уряд намагався перенаправити гнів і невдоволення мас на єврейську громаду. Це відбувалося і за царських часів, і наприкінці сталінського режиму.

За словами Гольдшмідта, у росії зростає рівень антисемітизму на тлі того, як країна повертається до "нового типу Радянського Союзу", а "залізна завіса поступово опускається".

Саме тому я вважаю, що найкращий варіант для російських євреїв - це виїхати.

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Головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт залишив росію невдовзі після початку збройного вторгнення в Україну. Спочатку повідомлялося, що він зробив це через хворобу батька, який мешкає в Ізраїлі. Однак на початку червня його невістка повідомила, що головний рабин Москви виїхав зрф через тиск російської влади, яка вимагала від нього публічної підтримки війни проти України.

На початку липня російська влада зажадала від Єврейського агентства для Ізраїлю ("Сохнут"), яке надає допомогу в репатріації, припинити діяльність на території рф. Того ж місяця мін'юст рф подав позов про ліквідацію представництва "Сохнута".

Як повідомляли "Подробиці", репатріація євреїв до Ізраїлю в 2022 році стала рекордною за 23 роки. На землю предків повернулися 70 тис. євреїв. Найбільше євреїв репатріювалися з росії - 37 364.