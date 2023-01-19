Європарламент сьогодні розгляне резолюцію щодо створення спеціального трибуналу для росії. Чи налаштовані депутати підтримати ініціативу? І що кажуть стосовно неї? Розкаже наша спеціальна кореспондентка в Брюсселі Олена Абрамович.

Перший сесійний тиждень цього року у Європарламенті стартує з низки дебатів щодо України. З запланованих - створення спеціального трибуналу. З позачергових - реакція на ракетний обстріл багатоповерхівки у Дніпрі.

Віола фон Крамон-Тобадел, євродепутатка від Німеччини:

На жовтій кухні тарілка з яблуками на обідньому столі, і батько чекає на повернення сімʼї з прогулянки. Картина, яка могла б бути у будь-якому будинку - навіть у вашому чи моєму. За винятком того, що це більше не звичайна кухня, а батько, Михайло Кореновський, загинув під завалами багатоповерхівки у Дніпрі.

Рафаель Глюксман, євродепутат від Франції:

Марії Лебідь було 15 років. Усе життя було ще попереду. Вона жила у мирному районі Дніпра. Жодних військових баз чи цілей поблизу. Вона загинула внаслідок бомбардувань міста у суботу. Чому? Тому що путін та його оточення - терористи. І це терористична війна. Їхні цілі - мирні люди.

Депутати розповідали про напад на Дніпро у найменших подробицях. Про крики людей з-під завалів і невтомну роботу рятувальників, які мусили голими руками розбирати руїни, аби не нашкодити тим, хто залишався під ними живим. Ці кадри - свідки злочинів режиму путіна, який досі намагається здаватися миротворцем, підкреслили парламентарі.

Віола фон Крамон-Тобадел, євродепутатка від Німеччини:

путін позиціонує себе як захисник православних християнських цінностей. Тим не менше, путін у найбільш цинічній терористичній атаці обірвав життя понад 40 мирних людей на православний старий-новий рік у місті, де більшість досі розмовляє російською.

Андрюс Кубілюс, євродепутат від Литви:

Що ми побачили в Дніпрі - це чистої води державний тероризм. І цей терористичний напад нагадав мені іншу атаку - 11-го вересня 2001-го року, коли "Аль-Каїда" зруйнувала вежі-близнюки. Я не бачу жодної різниці між цими терористичними атаками й цілями терористів. Я бачу лише велику різницю у тому, як реагує захід.

Євросоюз впроваджує санкції надто кволо, наполягають депутати. Списки підсанкційних осіб можна збільшити упʼятеро. Та й у секторах економіки не усі канали фінансування кремля перекриті. Перелік того, що ще можна зробити, депутати передали листом-зверненням до Ради ЄС.

Гі Вергофстадт, євродепутат від Бельгії:

Треба перестати думати, що поступові пакети санкцій, які ми вводимо вже 10 місяців, матимуть успіх. Для мене санкції матимуть позитивний результат, лише коли путін перестане робити те, що сталося в Дніпрі. З 6-ти тисяч 700-мисот людей (6700), ідентифікованих фундацією Навального як поплічників путінського режиму, Єврокомісія спромоглася накласти персональні санкції лише на 1400 з них - із 6 700! І цей список на столі у вас уже 10 місяців!

Катлін фан Бремпт, євродепутатка від Бельгії:

росія заробляє величезні гроші на торгівлі діамантами. Нам треба внести цю сферу у 10-й пакет санкцій. Ключові гравці російського діамантового ринку досі можуть уникати санкцій - і це питання треба вирішити разом з Великою сімкою. Я пишаюсь багатою історією діамантової індустрії у моєму рідному місті, але ми маємо зупинити криваву торгівлю з росією.

Наполягли депутати й на негайному постачанні танків до України. Цю війну не можна зупинити мирними перемовинами, її потрібно перемогти. І ЄС мусить бути рішучішим у цьому питанні.

Рафаель Глюксман, євродепутат від Франції:

Чому ми такі повільні з постачанням танків? Є сотні танків "Леопард 2" в Європі, які можуть змінити ситуацію на полі бою: 376 у Німеччині, 353 в Греції, 307 в Іспанії, 247 в Польщі, 200 в Фінляндії. Зрозуміло, що врешті-решт ми почнемо їх постачати. То ж навіщо чекати? Кожен день зволікання - це додаткові втрачені життя в Україні.

Раса Юкневічене, євродепутатка від Литви:

Ми продемонстрували неймовірну єдність. Але щоразу, коли росіяни влучають у будинки українців жахливими ракетами, я відчуваю провину, що ми робимо недостатньо. Нам треба подолати наші страхи й діяти куди наполегливіше. Невже ми такі слабкі, що не можемо дати достатньо зброї та ресурсів і зупинити терористів з кремля? Ні, ми не слабкі. Зробімо все, що можемо!

Щоб зупинити цю війну надовго, а не створити заморожений конфлікт, необхідний спеціальний трибунал, де путіна та його оточення засудять. І для цього треба створити коаліцію з європейських держав - наполягають Євродепутати. І підготували спеціальну резолюцію.

Андрюс Кубілюс, євродепутат від Литви:

Міжнародний кримінальний суд розслідує воєнні злочини та злочини проти людства. Але він не має прямого мандату розслідувати злочин агресії - розвʼязання війни. Тому нам треба спеціальний трибунал. Не лише для путіна, але і для лукашенка, бо він дозволив використовувати територію Білорусі для злочинної російської агресії.

Урмас Пает, євродепутат від Естонії:

Уже ідентифіковано понад 60 тисяч воєнних злочинів. Знайдені масові поховання мирного населення, тисячі цивільних убиті під час бомбардувань житлових масивів. Наглядова місія ідентифікувала понад сім тисяч убитих і поранених цивільних. 14 мільйонів людей були змушені покинути свої домівки. Усі ці злочини мають виконавців, але також є люди, які віддавали накази - їх усіх треба покарати. І міжнародний трибунал - це найменше, що ЄС та світ можуть зробити.

Резолюція із закликом про створення спеціального трибуналу для виконання не обовʼязкова, але в Єврокомісії запевнили - це питання уже вивчають. І поки тривають дискусії та шукають консенсус у Раді ЄС, Єврокомісія розмірковує над можливим створенням міжнародної прокуратури. Щоб розслідувати та зберігати докази для майбутніх судових процесів.