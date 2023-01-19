Литва передасть Україні два гелікоптери Mi-8 та зенітні установки L-70 [ Редагувати ]
Україна отримає від Литви два гелікоптери Mi-8 та зенітні установки L-70 у рамках нового пакету військової допомоги.
Про це сказав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у Twitter.
"Сьогодні у мене хороші новини від Литви для України. Новий летальний пакет литовської підтримки України складається з десятків зенітних установок L-70, боєприпасів і двох гелікоптерів Мі-8", - написав він.
За його словами, загальна сума пакету військової допомоги для України складатиме близько 125 млн євро.
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