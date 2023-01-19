Україна отримає від Литви два гелікоптери Mi-8 та зенітні установки L-70 у рамках нового пакету військової допомоги.

Про це сказав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у Twitter.

"Сьогодні у мене хороші новини від Литви для України. Новий летальний пакет литовської підтримки України складається з десятків зенітних установок L-70, боєприпасів і двох гелікоптерів Мі-8", - написав він.

За його словами, загальна сума пакету військової допомоги для України складатиме близько 125 млн євро.