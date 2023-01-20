У Німеччині стартували переговори у форматі "Рамштайн". Президент України Володимир Зеленський вже вернувся до союзників, закликавши їх допомогти прискорити перемогу ЗСУ.

Результати зустрічі з’являться у другій половині дня. Однією з головних інтриг залишається рішення про надання німецьких танків.

Що відомо на даний момент

Восьмі переговори Консультативної групи з оборони розпочалися 20 січня на авіабазі США "Рамштайн" у Німеччині.

У зустрічі беруть участь представники військових відомств понад 50 країн-союзників.

Україну представляє міністр оборони Олексій Резніков.

Результати переговорів стануть відомими ввечері. Підсумкова пресконференція анонсована на 17:30.

Зустріч відкрив голова Пентагону Ллойд Остін. У вступному слові він закликав партнерів не послаблювати підтримку України та діяти рішуче.

Це вирішальний момент. росія здійснює перегрупування, вербування і намагається переоснащуватися. Це не той момент, щоб уповільнюватися. Час копати глибше. Український народ спостерігає за нами. Кремль спостерігає за нами та історія спостерігає за нами. Тому ми не відступимо і не похитнемося в нашій рішучості допомогти Україні захистити себе від російської імперської агресіі.

Яку допомогу отримає Україна?

Німеччина

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що Німеччина готова прискорити просування щодо танків Leopard 2, якщо матиме відповідні домовленості із союзниками.

Пісторіус заявив, що "неправильно" говорити про те, що Німеччина блокує поставки танків Україні. За його словами наразі є вагомі аргументи "за" й "проти" відправки Leopard 2 ЗСУ. Міністр зауважив, що Німеччина не відмовиться від підтримки України. Протиповітряну оборону він назвав пріоритетом номер один для країни.

Німеччина поставить Україні додаткові озброєння та техніку на мільярд євро.

За його словами, завдяки цьому "весняному пакету" загальний обсяг німецької військової допомоги з початку війни зріс до 3,3 млрд євро.

США

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів для України включатиме ЗРК NASAMS і системи ППО Avenger.

Наш новий пакет забезпечує ще більше можливостей протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні захистити свої міста та небо.

Новий пакет військової допомоги Сполучених Штатів Україні разом із іншими аналогічними пакетами допоможуть підвищити артилерійський потенціал та маневреність Збройних сил України.

Голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі сказав:

Разом з іншими пакетами допомоги - це підвищення артилерійського потенціалу, маневреності. Це еквівалент двох бригад або шести механізованих батальйонів, 10 моторизованих батальйонів та чотирьох артилерійських батальйонів. Цей пакет допомоги разом з пакетами від союзників демонструють нашу рішучість направлену на захист українського населення.

Польща

Польща планує навчити танкову бригаду Збройних сил України в якості нового пакета підтримки.

У рамках нового пакету підтримки для України я представив нашу польську підтримку, яка полягає в тому, що до кінця березня ми зможемо як озброїти, так і навчити українських солдатів.

Нідерланди

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що країна надасть Україні дві пускові установки ЗРК Patriot та ракети.

Португалія

Україна отримає від Португалії 14 бронетранспортерів M113, 8 генераторів великої потужності, додаткові 120-мм боєприпаси та дві тонни медичного та санітарного обладнання

Зеленський звернувся до учасників "Рамштайн-8"

Глава України виступив на саміті по відеозв'язку. Він закликав учасників прискоритися із військовою допомогою, оскільки затягування війни допомагає росії.

Президент додав, що Україна потребує танків, систем ППО, артилерії та літаків.

Ви сильні люди з могутніх країн. Я закликаю вас приймати такі рішення, які можуть позбавити російське зло будь-якої влади. У ваших силах гарантувати артилерію та літаки, які придушуватимуть терор. У ваших силах здобути перемогу.

За словами Зеленського, надання Україні далекобійних ракет та винищувачів F-16 буде кроком уперед порівняно з допомогою, яку союзники виділяють зараз.

Вже ввечері Зеленський заявив, що сьогоднішня зустріч "Рамштайну" зміцнить стійкість України. Однак Києву ще доведеться поборотися за постачання сучасних танків.

Головні пріоритети України

Голова Міністерства оборони Олексій Резніков анонсував хороші новини для українських солдатів за підсумками сьогоднішнього засідання "Рамштайн".

Також міністр виділив три пріоритети України на переговорах: