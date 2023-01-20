"Україна отримає всю необхідну допомогу": Байден про передачу Leopard 2 [ Редагувати ]
Президент США Джо Байден прокоментував передачу Польщею танків Leopard 2 німецького виробництва.
Про це повідомляє CNN.
Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи він підтримує наміри Польщі відправити танки німецького виробництва в Україну, він сказав:
Україна отримає всю необхідну допомогу.
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