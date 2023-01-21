У районі села Коболчин Чернівецької області зафіксували землетрус магнітудою 3,1 бали. Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

21 січня 2023 року о 05:59:59 (за Київським часом) Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в районі села Коболчин, Дністровського району, Чернівецької області, магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера) на глибині 3 км.

Спеціалісти запевнили, що землетрус не несе загрози для населення, за класифікацією відноситься до слабких, відчувається лише невеликою частиною населення, під відкритим небом - небагатьма. Коливання від землетрусу можуть відчуватися окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Останні землетруси з території Чернівецької області були зареєстровані 23.12.2022 року магнітудами 3,0 та 2.2 (за шкалою Ріхтера).

Нагадаємо, 3 січня на Закарпатті стався найсильніший землетрус за останні три роки.