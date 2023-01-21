А ще - церемонія прощання сьогодні відбулася у Ніжині. Там поховали екіпаж гвинтокрила командира Олександра Василенка, пілота Костянтина Коваленка та бортмеханіка Івана Касьянова...

А у Броварах попрощалися ще із двома невинними жертвами катастрофи - п'ятирічною Міланою Пономаренко та її мамою Оленою. Смертельна пожежа забрала їхні життя на порозі дитсадка. Пʼятнадцять постраждалих із травмами різного ступеню досі залишаються у лікарнях - броварській та київській. А дехто - вже починає лікування за кордоном. Про стан потерпілих розповість Ярина Марків.

Уже третій день Бровари - в жалобі. Невимовний біль, розпач, сльози: сьогодні в місті прощалися із загиблими в авіатрощі - п'ятирічною Міланкою та її мамою - Оленою Пономаренко. Вранці 18 січня жінка саме вела доньку до дитячого садка, поки батько Олександр - чекав в авто. Та ні кохана, ні маленька - вже не вийшли. Лише переступили поріг - вибух, полум'я - на дах садочку впав гвинтокрил.

Ігор Сапожко, міський голова Броварів:

Жалоба і втрата велика для родини і близьких у всьому місті..

На імпровізованому меморіалі - щодня більшає квітів, лампадок та іграшок. Їх приносять люди у пам'ять про загиблих.

Ярина Марків, кореспондентка:

Місце падіння гвинтокрила - розчищене. Та досі закрите для населення. Тут тривають слідчі дії. На території садочка бачимо автокран - поки що він не працює. За словами мера - заклад дошкільної освіти планують відновити - Червоний Хрест хоче взяти процес під свій патронат.

Пʼятнадцятеро із загального числа постраждалих - зараз на стаціонарному лікуванні. З них – пʼятеро маленьких дітей.

Директорка київської міської клінічної лікарні, куди в день трагедії доставили найважчих пацієнтів, каже, більшість - мали опіки обличчя і верхніх дихальних шляхів:

Тетяна Пехньо, директор КНП "Київська міська клінічна лікарня №2":

7 пацієнтів були госпіталізовані в реанімації і троє - в опікове відділення. Стан пацієнтів був вкрай важкий важкий і середній ступінь тяжкості. Який був обумовлений опіковою травмою і опіковим шоком.

Постраждалих в авіатрощі зголосилися прийняти на лікування кілька держав. Першою була Австрія. Три сім'ї - вже вирушили туди.

Ярина Марків, кореспондентка:

Це пʼятирічна Аня Дерек з татом Сергієм, який вранці 18 січня саме вів доньку у садок. За словами близьких, небезпека застала їх на вулиці: почувши звук гвинтокрила, батько з донькою намагалися сховатися, але не встигли - їх накрило вибуховою хвилею. Зараз Анні потрібна операція.

До відправлення закордон готують і маленьку Алісу Оксюту, яка також потрапила під вибухову хвилю у Броварах по дорозі у дитсадок разом з мамою Надією.

Слава Богу, вони живі, але стан вкрай важкий. Надя вкрила Алісочку собою, як справжня МАМА.

Написала в день трагедії хрещена мати Аліси. Також в Австрії лікуватиметься Олександра Бреус. У дівчинки - 30% опіків тіла, сильні опіки рук, голови та обличчя. Дитині потрібна пересадка шкіри.

Вона з мамою була якраз в роздягальні, коли на них впав гвинтокрил. Мама теж постраждала, їі руки сильно обпечені.

Тетяна Пехньо, директор КНП "Київська міська клінічна лікарня №2":

Я особисто спілкуюся із тими громадянами, які виїхали, і тільки що перед цим мені теж телефонували, що тільки двоє залишилося в межах України уже четверо пересікли наш кордон і літаками були доставлені в Австрії. Стан їх стабільний. Лишається в нас ще зараз четверо пацієнтів, один із них планується на виїзд - це може бути завтра, а всі троє вони не потребують лікування за межами держави, я так думаю, що на тому тижні в кінці тижня найкраще вони підуть додому.

Транспортування та переліт постраждалих за кордон курує Міністерство охорони здоровʼя України.

Ярина Марків, кореспондентка:

А у Броварах на стаціонарному лікуванні перебуває п'ятеро людей - четверо дорослих, одна дитина - хлопчик Тимофій. Маленького Максима напередодні виписали. Стан усіх пацієнтів – задовільний, на початку наступного тижня випишуть і їх - прогнозує директор Броварської клінічної лікарні Валентин Багнюк.

Валентин Багнюк, директор КНП "Броварська багатопрофільна клінічна лікарня":

На сьогодні в нас є 5 пацієнтів. Одна дитина - вона в дитячій лікарні знаходиться зі струсом мозку. І четверо дорослих це черепно-мозкова травма. Одна вагітна у пологовому відділенні, там ради абсолютно нормальні, але у ставленні до 20 тижнів вагітності, щоб не було ускладнення вагітності. І з ними всіма працюють психологи. Вагітна - це мама, а троє - це працівники дитсадка.

Родинам постраждалих виплатять матеріальну допомогу. Компенсації вже видала місцева влада, ще 900 тисяч гривень на допомогу броварчанам вже зібрало представництвоЧервоного Хреста.