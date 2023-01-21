У Броварах попрощалися з невинними жертвами катастрофи: в якому стані перебувають постраждалі [ Редагувати ]
А ще - церемонія прощання сьогодні відбулася у Ніжині. Там поховали екіпаж гвинтокрила командира Олександра Василенка, пілота Костянтина Коваленка та бортмеханіка Івана Касьянова...
А у Броварах попрощалися ще із двома невинними жертвами катастрофи - п'ятирічною Міланою Пономаренко та її мамою Оленою. Смертельна пожежа забрала їхні життя на порозі дитсадка. Пʼятнадцять постраждалих із травмами різного ступеню досі залишаються у лікарнях - броварській та київській. А дехто - вже починає лікування за кордоном. Про стан потерпілих розповість Ярина Марків.
Уже третій день Бровари - в жалобі. Невимовний біль, розпач, сльози: сьогодні в місті прощалися із загиблими в авіатрощі - п'ятирічною Міланкою та її мамою - Оленою Пономаренко. Вранці 18 січня жінка саме вела доньку до дитячого садка, поки батько Олександр - чекав в авто. Та ні кохана, ні маленька - вже не вийшли. Лише переступили поріг - вибух, полум'я - на дах садочку впав гвинтокрил.
Ігор Сапожко, міський голова Броварів:
Жалоба і втрата велика для родини і близьких у всьому місті..
На імпровізованому меморіалі - щодня більшає квітів, лампадок та іграшок. Їх приносять люди у пам'ять про загиблих.
Ярина Марків, кореспондентка:
Місце падіння гвинтокрила - розчищене. Та досі закрите для населення. Тут тривають слідчі дії. На території садочка бачимо автокран - поки що він не працює. За словами мера - заклад дошкільної освіти планують відновити - Червоний Хрест хоче взяти процес під свій патронат.
Пʼятнадцятеро із загального числа постраждалих - зараз на стаціонарному лікуванні. З них – пʼятеро маленьких дітей.
Директорка київської міської клінічної лікарні, куди в день трагедії доставили найважчих пацієнтів, каже, більшість - мали опіки обличчя і верхніх дихальних шляхів:
Тетяна Пехньо, директор КНП "Київська міська клінічна лікарня №2":
7 пацієнтів були госпіталізовані в реанімації і троє - в опікове відділення. Стан пацієнтів був вкрай важкий важкий і середній ступінь тяжкості. Який був обумовлений опіковою травмою і опіковим шоком.
Постраждалих в авіатрощі зголосилися прийняти на лікування кілька держав. Першою була Австрія. Три сім'ї - вже вирушили туди.
Ярина Марків, кореспондентка:
Це пʼятирічна Аня Дерек з татом Сергієм, який вранці 18 січня саме вів доньку у садок. За словами близьких, небезпека застала їх на вулиці: почувши звук гвинтокрила, батько з донькою намагалися сховатися, але не встигли - їх накрило вибуховою хвилею. Зараз Анні потрібна операція.
До відправлення закордон готують і маленьку Алісу Оксюту, яка також потрапила під вибухову хвилю у Броварах по дорозі у дитсадок разом з мамою Надією.
Слава Богу, вони живі, але стан вкрай важкий. Надя вкрила Алісочку собою, як справжня МАМА.
Написала в день трагедії хрещена мати Аліси. Також в Австрії лікуватиметься Олександра Бреус. У дівчинки - 30% опіків тіла, сильні опіки рук, голови та обличчя. Дитині потрібна пересадка шкіри.
Вона з мамою була якраз в роздягальні, коли на них впав гвинтокрил. Мама теж постраждала, їі руки сильно обпечені.
Тетяна Пехньо, директор КНП "Київська міська клінічна лікарня №2":
Я особисто спілкуюся із тими громадянами, які виїхали, і тільки що перед цим мені теж телефонували, що тільки двоє залишилося в межах України уже четверо пересікли наш кордон і літаками були доставлені в Австрії. Стан їх стабільний. Лишається в нас ще зараз четверо пацієнтів, один із них планується на виїзд - це може бути завтра, а всі троє вони не потребують лікування за межами держави, я так думаю, що на тому тижні в кінці тижня найкраще вони підуть додому.
Транспортування та переліт постраждалих за кордон курує Міністерство охорони здоровʼя України.
Ярина Марків, кореспондентка:
А у Броварах на стаціонарному лікуванні перебуває п'ятеро людей - четверо дорослих, одна дитина - хлопчик Тимофій. Маленького Максима напередодні виписали. Стан усіх пацієнтів – задовільний, на початку наступного тижня випишуть і їх - прогнозує директор Броварської клінічної лікарні Валентин Багнюк.
Валентин Багнюк, директор КНП "Броварська багатопрофільна клінічна лікарня":
На сьогодні в нас є 5 пацієнтів. Одна дитина - вона в дитячій лікарні знаходиться зі струсом мозку. І четверо дорослих це черепно-мозкова травма. Одна вагітна у пологовому відділенні, там ради абсолютно нормальні, але у ставленні до 20 тижнів вагітності, щоб не було ускладнення вагітності. І з ними всіма працюють психологи. Вагітна - це мама, а троє - це працівники дитсадка.
Родинам постраждалих виплатять матеріальну допомогу. Компенсації вже видала місцева влада, ще 900 тисяч гривень на допомогу броварчанам вже зібрало представництвоЧервоного Хреста.
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