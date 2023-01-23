Катер та понад 700 окупантів: Генштаб назвав втрати росії в Україні [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
За даними на ранок понеділка, 23 січня, українські військові ліквідували за добу 720 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 121 480 військових. Також ЗСУ підбили російський катер.
Загальні бойові втрати противника на 23.01 орієнтовно склали:
особового складу - близько 121 480 (+720) осіб ліквідовано,
танків - 3150 (+5) од,
бойових броньованих машин - 6276 (+8) од,
артилерійських систем - 2146 (+2) од,
РСЗВ - 447 (+2) од,
засобів ППО - 220 (+0) од,
літаків - 287 (+0) од,
гелікоптерів - 277 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1894 (+2),
крилатих ракет - 749 (+0),
кораблів /катерів - 18 (+1) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4936 (+4) од,
спеціальної техніки - 193 (+0).
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