Резніков підтвердив, що дев'ятий "Рамштайн" відбудеться у лютому [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Україна
Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що наступна зустріч з оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у лютому.
Про це повідомляє Резніков в Twitter.
Глава Міноборони зазначив, що повернувся з Німеччини після восьмої зустрічі партнерів. За його словами, з кожною зустріччю зростає довіра союзників до України.
"Це все завдяки наполегливій праці наших воїнів та представників. Більше довіри означає більше зброї. Щоб захистити нашу землю, море... і небо! Рамштайн-9 відбудеться в лютому", - повідомив Резніков.
При цьому міністр оборони не розкрив деталей наступної зустрічі.
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