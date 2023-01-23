Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що наступна зустріч з оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у лютому.

Про це повідомляє Резніков в Twitter.

Глава Міноборони зазначив, що повернувся з Німеччини після восьмої зустрічі партнерів. За його словами, з кожною зустріччю зростає довіра союзників до України.

"Це все завдяки наполегливій праці наших воїнів та представників. Більше довіри означає більше зброї. Щоб захистити нашу землю, море... і небо! Рамштайн-9 відбудеться в лютому", - повідомив Резніков.

При цьому міністр оборони не розкрив деталей наступної зустрічі.