У кремлі не бачать умов для переговорів з Україною [ Редагувати ]
Жодних умов для мирних переговорів росії з Україною на даний момент немає "ані де-факто, ані де-юре". Про це заявив речник президента росії володимира путіна Дмитро Пєсков. За його словами, у Кремлі "бачать заяви України про переговори".
Нам, наверное, вряд ли стоит повторять, что никаких условий для этих переговоров нет в настоящий момент - ни де-факто, ни де-юре. Мы слышим заявления из Киева, мы знаем юридическое обоснование невозможности ведения переговоров со стороны украинского режима. Поэтому можно де-факто признать одно: никаких условий для таких переговоров нет.
Нагадаємо, наприкінці вересня росія оголосила про "приєднання" так званих "днр" і "лнр" (Донецька та Луганська області - ред.), а також Херсонської та Запорізької областей внаслідок бутафорських "референдумів" під дулами автоматів. Російські війська не контролюють місто Запоріжжя, а у листопаді втікли з Херсона.
8 січня секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов заявив, що росія може запропонувати "корейський сценарій" для завершення бойових дій. План передбачає поділ України та юридичне оформлення втрати Києвом контролю над територіями на сході країни за аналогією з "38 паралеллю".
"38 паралель" - неофіційна назва кордону, який розділяє Південну Корею та КНДР. Була утворена після підписання США та СРСР угоди про спільне управління країною, назву отримала через проходження по 38 паралелі північної широти.
Раніше у кремлі заявили, що не збираються виводити свої війська з території України, доки Київ не визнає спроби анексії росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
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