В Одесі знайшли мертвим колишнього співвласника ринку "Сьомий кілометр" [ Редагувати ]
В Одесі на Трасі здоров'я вранці у понеділок, 23 січня, знайшли тіло чоловіка, якого впізнали як Віктора Добрянського-молодшого - онука засновника ринку "Сьомий кілометр". Про це повідомляє "Думская".
Повідомляється, що напередодні своєї загибелі бізнесмен відпочивав у сауні, звідки пішов у спідній білизні та кросівках. Про причини його смерті не повідомляється, тривають слідчі дії.
Добрянський з літа 2022 року перебуває у розшуку у справі про протиправне заволодіння майном підприємства, легалізацію (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом, та підробку реєстраційних документів (ст. 206-2, 209 та 205-1 КК України).
За даними слідства, діючи у змові з невстановленими особами, він нібито підробив договір купівлі-продажу компанії "Віктор Д" якій належить "Сьомий кілометр". На той момент власником фірми була мати.
Нині ринок належить бізнесмену Володимиру Галантернику, який також ховається від правоохоронних органів за кордоном. Галантерника підозрюють у створенні та керівництві злочинною групою в Одесі, до якої входили депутати та посадовці міськради.
Ринок "Сьомий кілометр" було засновано у 1989 році під Одесою бізнесменом Віктором Добрянським, який помер у 2013 році.
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