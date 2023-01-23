Латвія знизить рівень дипломатичних відносин з росією. Про це повідомив глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс.

Через жорстоку агресію Росії проти України і на знак солідарності з Естонією Латвія знизить рівень дипломатичних відносин з Росією з 24 лютого, вимагаючи від Росії діяти відповідним чином.

Зміни набудуть чинності з 24 лютого - річниці початку російського збройного вторгнення в Україну.

МЗС рф вранці 23 січня оголосило, що знижує рівень дипломатичних відносин з Естонією до рівня тимчасових повірених у справах. Послу Естонії було наказано залишити Москву до 7 лютого. Після цього Естонія оголосила, що симетрично висилає російського посла Володимира Ліпаєва.