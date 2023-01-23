росія висилає посла Естонії та знижує рівень дипломатичних відносин [ Редагувати ]
Росія знижує рівень дипломатичних відносин з Естонією до тимчасових повірених у справах. Про це повідомляє МЗС рф.
Посол Естонії Маргус Лайдре до 7 лютого буде зобов'язаний залишити Москву.
Своє рішення МЗС рф назвало відповіддю на недавнє скорочення персоналу посольства росії в Таллінні. У МЗС також зазначили, що Естонія останніми роками "цілеспрямовано руйнує" відносини з росією.
Тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении нашей страны возведены Таллином в ранг государственной политики.
Естонія 11 січня поставила Москві вимогу вдвічі скоротити персонал російського посольства в Таллінні. Влада балтійської країни пояснювала це необхідністю "добитися паритету чи еквівалентності у чисельності посад" у дипмісіях країн.
Після російського вторгнення в Україну Естонія кілька разів висилала російських дипломатів. Також з ініціативи естонської влади було закрито російські дипмісії в Нарві та Тарту.
У жовтні Естонія слідом за Литвою та Латвією визнала росію країною-спонсором тероризму.
23 січня Естонія оголосила найбільший пакет військової допомоги Україні. До неї увійшли всі 155-мм гаубиці, які є у балтійської країни.
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