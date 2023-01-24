"Питання постачання бойових літаків Україні зрушило з мертвої точки" - Кулеба [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що питання постачання Україні бойових літаків "зрушило з мертвої точки". Про це він сказав в ефірі телемарафону.
За словами міністра, Україна потребує великі обсяги зброї, і він має великі надії стосовно наступної зустрічі у форматі "Рамштайн".
Будуть нові рішення щодо постачання зброї різного типу. Тому що у нас велика війна, і на цій війні потрібні великі обсяги зброї, дуже просто.
Кулеба зазначив, що наразі єдині види озброєнь які ще не почали постачати західні партнери - це бойові літаки та далекобійні ракети.
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