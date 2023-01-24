Четверта відставка за день: заяву про звільнення написав заступник міністра інфраструктури [ Редагувати ]
Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Іван Лукеря подав у відставку на тлі корупційного скандалу з його колегою Лозинським. Про це він повідомив у Facebook.
Рішення мною було прийнято на початку року, проте, на жаль, в міру політичних та бюрократичних обставин, співпало на цей тиждень юридичне оформлення. На жаль.
Нагадаємо, першого заступника міністра інфраструктури, розвитку громад та територій Василя Лозинського затримали детективи НАБУ при отриманні хабаря в $400 тисяч. Після затримання Лозінського оперативно звільнили з посади.
У вівторок, 24 січня, були звільнені:
- заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко;
- заступник міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов;
- заступник генпрокурора Олексій Симоненко.
Також повідомляється, що у Кабміні готуються нові відставки, крісла захиталися під трьома міністрами.
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