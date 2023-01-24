Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Іван Лукеря подав у відставку на тлі корупційного скандалу з його колегою Лозинським. Про це він повідомив у Facebook.

Рішення мною було прийнято на початку року, проте, на жаль, в міру політичних та бюрократичних обставин, співпало на цей тиждень юридичне оформлення. На жаль.

Нагадаємо, першого заступника міністра інфраструктури, розвитку громад та територій Василя Лозинського затримали детективи НАБУ при отриманні хабаря в $400 тисяч. Після затримання Лозінського оперативно звільнили з посади.

У вівторок, 24 січня, були звільнені:

заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко;

заступник міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов;

заступник генпрокурора Олексій Симоненко.

Також повідомляється, що у Кабміні готуються нові відставки, крісла захиталися під трьома міністрами.