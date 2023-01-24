Заступника генпрокурора звільнено з посади [ Редагувати ]
У вівторок, 24 січня, стало відомо про звільнення з посади заступника генпрокурора Олексія Симоненка.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.
Генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади заступника Генерального прокурора Олексія Симоненка.
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