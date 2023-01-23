Найближчим часом у Кабінеті міністрів можливі звільнення та перестановки. Про це повідомляють джерела "Української правди" в Офісі президента та Верховній Раді.

За даними співрозмовників видання, перший кандидат на звільнення - міністр палива та енергетики Герман Галущенко. Також під питанням міністр спорту Вадим Гутцайт, який очолив НОК, і міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін.

У команді глави держави тривають дискусії, чи залишати ці міністерства, чи можливо, їх варто скоротити й об’єднати.

Народні депутати зі свого боку, хотіли б змінити міністра освіти та міністра з питань ветеранів. Водночас ці ініціативи не підтримують в Офісі президента.

Нагадаємо, напередодні Кабмін звільнив заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Лозинського, якого спіймали на хабарі в $400 тисяч.