У Кабмін готуються відставки, крісла захиталися під трьома міністрами - "УП" [ Редагувати ]
Найближчим часом у Кабінеті міністрів можливі звільнення та перестановки. Про це повідомляють джерела "Української правди" в Офісі президента та Верховній Раді.
За даними співрозмовників видання, перший кандидат на звільнення - міністр палива та енергетики Герман Галущенко. Також під питанням міністр спорту Вадим Гутцайт, який очолив НОК, і міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін.
У команді глави держави тривають дискусії, чи залишати ці міністерства, чи можливо, їх варто скоротити й об’єднати.
Народні депутати зі свого боку, хотіли б змінити міністра освіти та міністра з питань ветеранів. Водночас ці ініціативи не підтримують в Офісі президента.
Нагадаємо, напередодні Кабмін звільнив заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Лозинського, якого спіймали на хабарі в $400 тисяч.
по темі
Міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт офіційно повідомила канцлера країни Олафа Шольца про бажання залишити посаду голови відомства. Про це повідомляють DPA та Der Spiegel
Жодних умов для мирних переговорів росії з Україною на даний момент немає "ані де-факто, ані де-юре". Про це заявив речник президента росії володимира путіна Дмитро Пєсков
У неділю, 22 січня, Кабінет Міністрів України звільнив з посади заступника міністра, який був викритий співробітниками НАБУ
Кабінет міністрів України 22 січня звільнив Василя Лозинського, затриманого на хабарі в $400 тисяч, з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков
Колишній прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон приїхав до України та побував у Бучі та Бородянці на Київщині. Мета візиту британського екс-прем'єра невідома. Наразі він не обіймає офіційних посад і може робити візити в приватному порядку
Міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії закликали Німеччину - виробника танків Leopard - негайно розпочати постачання танків Leopard в Україну. Спільну заяву опублікував у Twitter глава литовського МЗС Габрієлюс Ландсбергіс