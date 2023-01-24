В Україні зафіксували перший випадок зараження новим видом коронавірусу "Кракен" (XBB.1.5). Інфекцію виявили у мешканця Сумської області.

Про це повідомляє МОЗ.

"Випадок був зафіксований у Сумській області у людини, яка не пройшла курс вакцинації проти коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, "Кракен" не має специфічних мутацій, які могли б робити його більш небезпечним, ніж інші субваріанти. Однак, у порівнянні з попередніми штамами, новий вид COVID-19 найбільш ефективно ухиляється від імунної відповіді людини і здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом.