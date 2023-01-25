У селі Нова Кубань окупанти проводили обшуки у будинках людей, вишуковуючи, що поцупити.

Серія вибухів на Херсонщині: уночі було гучно в Новій Каховці, Раденську, Олешках - про це повідомляють у соцмережах. А в Херсоні армія рф обстріляла пологовий будинок, школу та поліклініку.

Залишаються під нищівним вогнем ворога і інші населені пукти регіону. Є загиблі серед мирного населення. Про все - далі в сюжеті.

Окупанти продовжують гатити по Херсону з важкої артилерії. Пошкоджена будівля пологового будинку, у приміщеннях не було пацієнток, лише медичні працівники, повідомляють в Обласній військовій адмінстрації. З артилерії, мінометів та реактивних систем залопового вогню рашисти гать і по інших населених пунктах.

Андрій Ковальов - речник Генерального штабу Збройних сил України:

Окупанти продовжують обстрілювати цивільне населення. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Зміївка, Веселе, Бургунка, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

На відео - жахливі наслідки чергової російської атаки. У селищі Антонівка ворожий снаряд поцілив у будівлю. Уламками порозбивало вікна та пошкодило стіни - на подвір'ї загинув чоловік.

Внаслідок обстрілів загинула жінка і у селі Миколаївка.

Напередодні армія рф знов обстріляла Каховку. Поцілили в спальний район міста. Постраждало декілька багатоповерхівок, деякі квартири вигоріли дотла. Дісталося і міській лікарні. Пошкоджено газопровід, вилетіли вікна. Трьох людей поранили осколки.

Та від обстрілів можна врятуватися а від загарбників - ні, кажуть жителі деокупованого Новорайська.

Сергій, житель села Новорайськ:

Забирали багато хлопців катували, ну забирали, человек до десяті у нас тут забирали. Мене должни були забрать. Так зашли в наглую во дворе с автоматами, забирали, в основном "Жигули". Вибили двері, кастрюли в людей забирали, могли так по хатам ходить ночью.

У селі Нова Кубань окупанти проводили обшуки у будинках людей, вишуковуючи, що поцупити.

Віталій Кірін, керівник відділу освіти Борозенської сільської ради:

Телефони перевіряли, тут у нас все приміщення наше відділу освіти - тут все перерили на світі, що хотіли! Так ми - освіта, ми не займаємося не військовою, ніякою діяльністю. Забрали техніку, в школі позабирали багато чого. У мене позабирали з гаража генератори.

Евакуація з визволеної Херсонщини триває. Людей розселяють у різних регіонах. Зокрема, геріатричний пансіонат у Коростені, що на Житомирщині, прийняв літних людей із Херсона.