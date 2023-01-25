Після розблокування для України західних танків, у нас є потреба у створенні танкового кулака свободи, щоб не дати росії жодного шансу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми маємо сформувати такий танковий кулак свободи, після ударів якого тиранія вже не підніметься", - заявив Зеленський.

Він також додав, що українці обов'язково впораються з цим завданням так само як впорались з всіма завданнями до цього.