В Україні масштабна повітряна тривога: почали превентивно відключати світло [ Редагувати ]
У четвер, 26 січня, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу, рф готується завдати масованого ракетного удару із застосуванням авіації та кораблів.
У Оперативному командуванні "Південь" підтвердили загрозу масованій атаці.
Через загрозу ракетної атаки екстрені відключення світла застосовуються в низці регіонів:
- Київ;
- Київська область;
- Одеська область;
- Дніпропетровська область.
Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть мети.
Крім того, суттєво знизити споживання електроенергії закликали у Житомирській ОВА, також у регіоні попередили бути готовими до екстрених відключень електрики.
по темі
Під атаки потрапили мирні населені пункти, внаслідок чого загинула людина
У п'ятницю, 20 січня, російські окупанти атакували Дніпропетровську область
Депутат обласної ради Сергій Хлань заявив, що війскові рф обстріляли окуповану Каховку
Дікарло зазначила, що це найбільша кількість таких випадків серед усіх війн 2022 року
У мережі опублікували фото командира 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олега Тимошина