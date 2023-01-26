Втрати росії: Генштаб назвав нові дані [ Редагувати ]
Станом на ранок четверга, 26 січня, українські військові ліквідували за добу 780 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 123 860 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Також ЗСУ знищили два літаки та гвинтокрил окупантів.
Загальні бойові втрати противника на 26.01 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 123 860 (+9780) осіб ліквідовано,
- танків - 3175 (+14) од,
- бойових броньованих машин - 6334 (+27) од,
- артилерійських систем - 2169 (+15) од,
- РСЗВ - 452 (+2) од,
- засобів ППО - 220 (+0) од,
- літаків - 292 (+2) од,
- гелікоптерів - 282 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1908 (+6),
- крилатих ракет - 749 (+0),
- кораблів /катерів - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4986 (+19) од,
- спеціальної техніки - 195 (+1).
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