Станом на ранок четверга, 26 січня, українські військові ліквідували за добу 780 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 123 860 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також ЗСУ знищили два літаки та гвинтокрил окупантів.

Загальні бойові втрати противника на 26.01 орієнтовно склали: