Національний банк України знову зберіг облікову ставку на рівні 25% річних та погіршив прогноз щодо зростання ВВП. Про це повідомляється на сайті регулятора.

З метою повернення інфляції на траєкторію стійкого зниження, а також підтримання курсової та макрофінансової стабільності в умовах високого рівня невизначеності Правління Національного банку вирішило зберегти облікову ставку на рівні 25%.

Зміна облікової ставки НБУ насамперед впливає на процентні ставки за банківськими депозитами та кредитами. Ключова ставка визначає вартість позик, які НБУ надає комерційним банкам. Чим вона вища, тим вищий відсоток, яким банки пропонують власні кредити і депозити.

Облікова ставка зазвичай знижується при зменшенні інфляції та поліпшенні макроекономічної ситуації. Це призводить до здешевлення банківських кредитів як для бізнесу, так і для населення. Вищі відсоткові ставки призводять до подорожчання позик, що утримує споживачів від надмірних витрат і спонукає робити заощадження. Оборотною стороною високих ставок є уповільнення економічного зростання.

У НБУ констатують, що за підсумками 2022 року споживчі ціни зросли на 26,6%. Водночас упродовж останніх трьох місяців показник інфляції в річному вимірі майже не змінювався. Національний банк прогнозує сповільнення інфляції до 18,7% у 2023 році.

Крім того, Нацбанк різко погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту країни у 2023 році - з 4% у попередньому прогнозі до 0,3%.

Відновлення економіки перервалося внаслідок російських терактів проти енергетичної інфраструктури. Унаслідок енергетичного терору з боку росії спад ВВП України в IV кварталі 2022 року поглибився (до 35% у річному вимірі).

Погіршення прогнозу зростання економіки зумовлене насамперед наслідками енергетичного терору, а також збереженням безпекових ризиків і відтермінуванням повноцінного розблокування портів, що стримуватиме потенціал відновлення експорту.