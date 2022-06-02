Національний банк України відмовився від ухваленого на початку російського вторгнення рішення зафіксувати облікову ставку і підвищив її одразу з 10% до 25% річних. Про це йдеться у заяві регулятора.

Метою цього рішучого кроку разом з іншими заходами є захист гривневих доходів та заощаджень громадян, збільшення привабливості гривневих активів, зниження тиску на валютному ринку і в результаті посилення спроможності Національного банку забезпечувати курсову стабільність і стримувати інфляційні процеси під час війни.

Незначне підвищення ставки не мало б належного впливу на економіку України, пояснив НБУ. Це сформувало б очікування подальшого підвищення облікової ставки та вичікувальну позицію вкладників і, як наслідок - незначний інтерес до гривневих активів.

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Зміна облікової ставки НБУ насамперед впливає на процентні ставки за банківськими депозитами та кредитами, пояснюють фінансові аналітики. Ключова ставка визначає вартість позик, які НБУ надає комерційним банкам. Чим вона вища, тим вищий відсоток, яким банки пропонують власні кредити і депозити.

Облікова ставка зазвичай знижується при зменшенні інфляції (у квітні прискорилася до 16,4%) та поліпшенні макроекономічної ситуації (через війну економіка скоротилася як мінімум вполовину). Це призводить до здешевлення банківських кредитів як для бізнесу, так і для населення.

Вищі відсоткові ставки призводять до подорожчання позик, що утримує споживачів від надмірних витрат і водночас спонукає людей робити заощадження. Оборотною стороною високих ставок є уповільнення економічного зростання.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак 1 червня заявив, що з початку російського вторгнення країна зазнала збитків більш як на $600 млрд. Глава Європейського інвестиційного банку оцінював відновлення України у трильйони євро.

Нагадаємо, що НБУ зняв обмеження на курс продажу валюти.