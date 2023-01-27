Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо підтвердив виділення найбільшого пакета військової допомоги для України. Про це пише HLN.

Сума допомоги становить 92 млн євро.

За словами прем'єра, Бельгія направить й 69 млн євро гуманітарної допомоги Україні.

З початку цієї війни наша країна докладає багато зусиль для підтримки України. Загалом наша країна вже надала 146 мільйонів євро військової допомоги. Сьогодні в Раді міністрів було прийнято рішення про надання Україні нового пакету військової допомоги в розмірі 92 мільйонів євро.

Очікується, що Бельгія відправить:

ракети AMRAAM;

легке протитанкове озброєння;

протитанкові гранати й гармати;

кулемети Minimi;

автоматичні гвинтівки типу Scar.

транспортні засоби, у тому ж числі легкі броньовані машини;

паливо.

Водночас міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер додала, що можливості поставити Україні танки наразі немає.