Бельгія ухвалила для України найбільший пакет військової допомоги [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо підтвердив виділення найбільшого пакета військової допомоги для України. Про це пише HLN.
Сума допомоги становить 92 млн євро.
За словами прем'єра, Бельгія направить й 69 млн євро гуманітарної допомоги Україні.
З початку цієї війни наша країна докладає багато зусиль для підтримки України. Загалом наша країна вже надала 146 мільйонів євро військової допомоги. Сьогодні в Раді міністрів було прийнято рішення про надання Україні нового пакету військової допомоги в розмірі 92 мільйонів євро.
Очікується, що Бельгія відправить:
- ракети AMRAAM;
- легке протитанкове озброєння;
- протитанкові гранати й гармати;
- кулемети Minimi;
- автоматичні гвинтівки типу Scar.
- транспортні засоби, у тому ж числі легкі броньовані машини;
- паливо.
Водночас міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер додала, що можливості поставити Україні танки наразі немає.
Ми не знайшли способу відповісти на цей запит. У нас на складі їх більше немає, а в торгівлі ми не знайшли жодного працюючого.
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