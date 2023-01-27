Дві людини загинули та ще п’ять отримали поранення внаслідок обстрілу російськими загарбниками міста Часів Яр на Донеччині. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Обстріл розпочався близько 9-ї ранку і тривав понад півтори години. Постраждали з десяток будинків, приміщення й будівлі установ та державної служби, автівки.

Крім того, зафіксовані обстріли по Авдіївці, Торецьку, Олександрополю та Богоявленці.

В Авдіївці росіяни близько 9 ранку обстріляли центральну частину міста з артилерії, а кількома годинами пізніше застосували "Гради" з касетними елементами. Інформація щодо постраждалих не надходила.

На щастя, минув без жертв обстріл Неліпівки Торецької ТГ. Там постраждали будинки та господарські споруди.

Олександропіль Очеретинської громади та Богоявленку, що поблизу Вугледара, росіяни обстріляли із РСЗВ. Інформація про наслідки цих обстрілів уточнюється.