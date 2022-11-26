Фото: внаслідок авіаудару рф по місту Часів Яр загинула людина / t.me/pavlokyrylenko_donoda

У суботу, 26 листопада, російські військові здійснили авіаудар по місту Часів Яр (Донецька область). Внаслідок атаки окупантів загинула людина.

"Збройні сили РФ нанесли авіаудар по житловому багатоповерховому будинку у м. Часів Яр. Внаслідок ворожої атаки зруйновано під’їзд з першого по п’ятий поверхи - один чоловік загинув, ще двоє зазнали поранень", - йдеться у повідомленні.

На місці події працюють правоохоронці та рятувальники, проводяться роботи з розчищення завалів. Встановлюється кількість потерпілих осіб та масштаби руйнувань.

Розслідування розпочалось за фактом порушення законів та звичаїв війни.