Внаслідок авіаудару рф по місту Часів Яр загинула людина [ Редагувати ]
У суботу, 26 листопада, російські військові здійснили авіаудар по місту Часів Яр (Донецька область). Внаслідок атаки окупантів загинула людина.
"Збройні сили РФ нанесли авіаудар по житловому багатоповерховому будинку у м. Часів Яр. Внаслідок ворожої атаки зруйновано під’їзд з першого по п’ятий поверхи - один чоловік загинув, ще двоє зазнали поранень", - йдеться у повідомленні.
На місці події працюють правоохоронці та рятувальники, проводяться роботи з розчищення завалів. Встановлюється кількість потерпілих осіб та масштаби руйнувань.
Розслідування розпочалось за фактом порушення законів та звичаїв війни.
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