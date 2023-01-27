Майже 20 тисяч росіян, противників війни, стали жертвами переслідувань за останній рік.

Правосуддя без права на захист. Схоже, що росія веде війну не лише проти українців. А й власних громадян. Під роздачу потрапляють всі незгодні з війною та політикою державного керівництва. І не важливо - чи це викладач державного університету, чи звичайний діджей у нічному клубі.

Яке покарання чекає на росіянина, який підтримує Україну? Як в рф маніпулюють законами та створюють нові, аби засадити якомога більше власних громадян? Даніїл Снісар продовжить.

Вони намагаються знищити українську націю. Але ця місія для росії - нездійсненна. А тому саме час переключитися на власних громадян - тих, хто бодай у якийсь спосіб виступає проти війни.

Если ты будешь говорить - ты обрекаешь себя на смерть.

Майже 20 тисяч росіян, противників війни, стали жертвами переслідувань за останній рік. Це дані російської правозахисної організації "ОВД-Інфо", яка протидіє свавіллю.

Понад 300 кримінальних справ, як мінімум чотириста людей - вже мають статус підозрюваних або обвинувачених. Серед них - і семеро підлітків. Найпопулярніша стаття - "фейки" про армію рф. Переважно, за публікації в соцмережах і месенджерах.

Так сталося й з вчителем історії Нікітою Тушкановим із Сиктивкара. Штрафи, допити - через це чоловік проходив неодноразово. Бо... забагато писав у соцмережах. Засуджував напад росії та анексію Криму. Через це Нікіту звільнили з роботи.

Нікіта Тушканов, історик, колишній викладач:

С формулировкой - совершение работником, выполняющим воспитательные функции - аморального проступка, несовместимого с положением данной работы. Я подавал в суд, пришли к тому, что руководство приняло верное решение, что меня убрали со школы.

Донедавна чоловік хоча й був безробітним - проте, на волі. Втім, недовго. Суд заарештував Нікіту за статтею "виправдання тероризму". Тепер він у СІЗО.

Едуард Багіров, правозахисник:

Це не тільки порушення прав російських громадян, а ще й створення умов для збільшення, скажемо так, можливості держави, для закріплення тоталітарного режиму. Не можна дозволяти громадянам росії висловлювати свою думку.

Під тоталітарний маховик, за позицію щодо війни потрапив і московський викладач, доцент мехмата МДУ, Михайло Лобанов. Його вже двічі заарештовували. Востаннє - за супротив поліції. Хоча це силовики вдерлися до квартири Михайла.

Олександра Запольська, дружина Михайла Лобанова:

Вот, собственно, это пятно крови осталось. То есть, Миша лежал лицом в пол - стикала кровь. Они её затирали. Это прям было слышно. Они украли одежду, в которой он был. На нем разорвали футболку, она тоже была в крови.

Михайло Лобанов, математик:

Мне крикнули - ложиться на пол. Потом продолжились удары, крики. "Я отправлю тебя на передовую"! Ну и соответственно, в ходе этих ударов, разбили верхнюю губу. Очень сильные ушибы грудной клетки.

Зрештою, чоловік відбувся синцями і 15-ма добами в СІЗО.

Едуард Багіров, правозахисник:

Вони намагаються сфабрикувати кримінальні справи, намагаються використовувати засоби масової інформації, для того, щоб довести до інших громадян росії, що якщо ви будете виступати проти політики президента росії, чи військових, то ви отримаєте мінімум - великі штрафи, або позбавлення волі. Уже такі факти є.

Утім, не всім росіянам, які засуджують дії путіна вистачає сил та сміливості залишатися в країні, яку ще донедавна вважали Батьківщиною. Чимало виїхали через погрози та переслідування.

І от, у держдумі зʼявилася нова ідея - як зіпсувати життя власних громадян. Цього разу - якраз тих, хто виїхав.

Вячеслав Володін, депутат держдуми рф:

Негідники, що поїхали, живуть безбідно завдяки нашій країні. При цьому дозволяють собі публічно лити бруд на росію. У цій ситуації правильно буде відповідні статті Кримінального кодексу доповнити пунктом про конфіскацію у негідників майна в рф.

Марк Фейгін, російський опозиційний діяч:

Что в себя включает предательство. Они же уже проговаривают - ну вот, заявления публичные против военной операции, против страны, против политического руководства. То есть, они ищут какую-то адекватную юридическую формулу, которая бы позволяла этих людей заочно судить.

Подібний закон депутати держдуми обговорюють поки лише у кулуарах. Мабуть, чекають на реакцію населення. Тим паче, що гачок вже закинутий - кремлівські пропагандисти активно агітують за такі ініціативи.

И шавки НАТО, сбежавшие за бугор. Кормовую базу необходимо от них убрать.

Ростислав Кравець, правозахисник:

Російському правосуддю до цього не звикати. Воно дуже таке гнучке. І воно готове прислужувати діючій владі, посилаючись на ті ж самі норми Конституції, які забороняють це робити.

І ще один яскравий приклад тиску на суспільство трапився після обстрілу у Дніпрі 14-го січня. У москві ж цього дня люди почали приходити з квітами до памʼятника Лесі Українки.

Это преступление совершенное российской армией. российская ракета, к падению которой мы причастны. И я делаю это для того, чтобы мне самой было легче.

Я пришел почтить память гражданских, погибших в результате. Я не боюсь полицейских, я не боюсь режима, я не боюсь путина.

А от прихильникам путіна таке співчуття не сподобалося.

Вы кто? Пресса. Можно тоже ваши документы? Тут славят Украину, славят бандеровскую власть.

Щойно у мережі зʼявилися перші фото людей, які покладають квіти - на місце приїхали наряди поліції.

А от у Тульській області притягнули до адмінвідповідальності діджея одного з клубів.

Той у новорічну ніч увімкнув українську пісню під час звернення путіна! Ці дії кваліфікували як акт дискредитації російської армії.

І схоже, що жодного шансу для захисту себе від влади росіяни більше не мають. У міжнародних судах вони теж не можуть себе захищати. Бо росія вийшла з Європейської конвенції з прав людини. Але у ЄСПЧ заявили, що всі понад 16 тисяч позовів проти росії, які зараз перебувають в суді, все одно будуть розглянуті.