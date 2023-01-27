Знищені підприємства та лікарні, школи та дитсадки. Інфраструктура України внаслідок атак російських терористів зазнала збитків на 137 мільярдів доларів. Такі дані оприлюднили у Київській школі економіки. Чи не найбільших руйнувань ворог наніс житловому фонду - рашисти позбавили осель тисячі сімей.

Роман Барашев побував у Вишгороді, де 2 місяці тому російська армія завдала ракетного удару по житловому кварталу. Як тривають відновлювальні роботи та чому не всі готові жити навіть у відремонтованих будівлях? Про це - наш сюжет.

Віктор Поліщук, головний інженер управляючої компанії Вишгородської міськради:

Це центр падіння ракети якраз тут прокладені мережі теплові і холодної води. В цьому парадному якраз був центральний теплопункт. На жаль, туди і зараз неможливо зайти, це перекриття завалило центральний теплопункт.

Російська ракета вдарила сюди торік 23-го листопада. 6-ро людей загинули, 34 - потрапили до лікарні. Найменшій дівчинці, що отримала поранення, - 5 років.

Світлана Коцюба, двірник:

Это был шок для нас. Просто ну как это так? Смерть пришла сюда. Как, боже? Женщину убило здесь. Осколок попал прямо в легкое. Начали ее спасать, открыли, а там кровь льется, крики были людей, мы пришли убирать в шоке все были, до сих пор шок.

Марія була вдома в момент удару. Жінка ледь не втратила зір - лікарі діставали скло з очей та вух.

Марія Мельникова, жителька Вишгорода:

Дверь вылетела, бронедверь, там 2 двери стояло и окна повылетали, потрескались стены.

Вибухова хвиля тоді залишила без вікон п'ять будинків та ліцей, що по сусідству. Головний інженер міськради розповідає - ракетний удар був такої сили, що навіть у будинках за квартал звідси, полопалися шибки та заклинило вхідні двері.

З п'ятиповерхівки, що зазнала найбільших руйнувань, людей відселили. Чи можна відновити дім - висновок має дати експертиза.

Віктор Поліщук, головний інженер управляючої компанії Вишгородської міськради:

Я тут родився, багато людей з цього будинку я знав і можна зрозуміти мої емоції, коли я побачив, що квартир у людей вже нема. Майже всі, кого я знаю, вони живуть у родичів.

Ігор Свистун, заступник міського голови Вишгороду:

Місто розробило програму та взяло на себе компенсацію оренди житла. Виплачуємо щомісячно по 3 тисячі допомоги. - Це половина, мабуть? – Так. Плюс мінус половина середньої вартості оренди в місті Вишгород.

В інших будинках, що також зазнали пошкоджень, люди продовжують відновлювати свої оселі. Навіть за 2 місяці після ворожої атаки будівельне сміття звідси досі регулярно вивозять самоскидами.

Віктор Поліщук, головний інженер Вишгородської міськради:

Воно в такому негабариті, що вимушені викидати на вулицю і ми постійно прибираємо. Сюда виведені майже всі двірники, які у нас по штату.

Просто під час зйомки ми зустріли групу політиків і журналістів із Німеччини. Вони приїхали в Україну з гуманітарною місією. Кажуть - те, що вони бачать тут, у невеличкому містечку на Київщині - шокує.

Юлє Нагель, депутатка Саксонського парламенту:

Враженнями, які ми отримали, в Німеччині ми поділимося з нашими партнерами, аби стимулювати допомогу в надважкий момент, хочемо додати своїх зусиль, аби війна скінчилася.

Не чекаючи закінчення війни, тут, у Вишгороді, продовжують відновлювальні роботи. Вибиті вікна у пошкоджених будинках уже замінили. У цій п'ятиповерхівці - новий дах. Старий - зірвало вибуховою хвилею.

Ігор Свистун, заступник міського голови Вишгорода:

Повністю демонтований і поновлені не тільки металеві, а й дерев'яні конструкції. Це обійшлося місту приблизно в 2 млн.

Марія, яку ми зустріли біля будинку, прийшла додому забрати документи. Каже - навіть після всього, що сталося, навряд чи зможе сюди повернутися.

Марія Мельникова, жителька Вишгорода:

Жить я здесь не буду. Отремонтирую, поменяю окна, двери и скорей всего буду снимать или уеду.

Скільки ще знадобиться грошей і часу, аби повністю відремонтувати пошкоджені будинки у Вишгороді - наразі не може сказати ніхто. На якнайшвидше відновлення житла, понівеченого російськими "асвабадітєлями", наразі чекають родини з вісімдесяти чотирьох квартир.