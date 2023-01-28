Під час теракту в Ізраїлі загинула українка. Про це повідомило посольство України в Ізраїлі.

Посольство України в Ізраїлі глибоко стурбоване та вражене жахливими нападами в Єрусалимі. Терор і насильство проти мирного населення, проти дітей, неприпустимі. Із сумом повідомляємо, що серед невинних жертв є громадянка України.

В Єрусалимі двічі на добу сталася стрілянина. Напередодні семеро людей загинули та ще троє отримали поранення внаслідок стрілянини біля синагоги в Єрусалимі.

Нападник відкрив стрілянину по перехожих на вулиці та людям, які виходили із синагоги "Атерет Авраам" після п'ятничної молитви. Потім стрілець зник на автомобілі.

Через п'ять хвилин після стрілянини поліцейські вбили підозрюваного під час перестрілки. Нападника впізнали як 21-річного Хейрі Алкама зі східного Єрусалима, поліції не відомо про його можливі зв'язки з терористами.

За даними ЗМІ, на місці події загинули четверо чоловіків віком від 20 до 60 років та одна 60-річна жінка. Ще п'ятьох людей госпіталізували, двоє з них - 30-річний чоловік і 70-річна жінка - померли в лікарнях. Серед постраждалих - 15-річний хлопчик, 24-річний чоловік та 60-річна жінка, які перебувають у стані середньої тяжкості.

Цей теракт у Єрусалимі став наймасовішим вбивством, скоєним палестинцем у Єрусалимі за останні 15 років, заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

Наступного дня після теракту, 28 січня, в Єрусалимі стався новий напад. За версією поліції, 13-річний підліток зі східного Єрусалиму поранив із пістолета двох людей на вулиці в районі археологічних розкопок "Місто Давида". Постраждали чоловіки 20 та 59 років. Нападника поранили поліцейські, його затримали.